Lokalgäste trauern mit Blumen und Kerzen um St. Pöltner Beisl-Legende

Während der Fußball-Weltmeisterschaft herrschte noch Hochbetrieb im Juventus-Pub in der Josefstraße in St. Pölten. Viele Gäste kamen, um in dem kleinen Lokal die Spiele zu schauen. Mittendrin in dem Trubel: Richard Hartner, der Beisl-Chef.

Nun ist die Tür zum Juventus-Pub geschlossen. Vor dem Eingang liegen Blumen, auch Kerzen wurden aufgestellt. Die Gäste trauern um Hartner, der vor kurzem im 59. Lebensjahr gestorben ist.