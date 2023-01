Noch streng geheim: Investor für Domgarage scheint gefunden

Totgesagte leben länger - mit diesem Sprichwort lässt sich am besten das Projekt Domgarage beschreiben, das bereits im Herbst 2019 von Stadt und Diözese der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Das Problem: Von einer tatsächlichen Umsetzung war man in den vergangenen Monaten noch weit entfernt, ein möglicher Investor sprang sogar in letzter Minute ab. Mit der Eröffnung der Zentrumsgarage beim Karmeliterhof (130 Stellplätze) machte sich zudem in der Bevölkerung immer mehr die Meinung breit, dass die Domgarage überhaupt gestorben sein dürfte.