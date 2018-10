Domgarage in St. Pölten: Ein Projekt mit vielen Fragezeichen

Diese Einigkeit hat in St. Pölten Seltenheitswert: SPÖ-Stadtregierer und die Opposition ( ÖVP, FPÖ, Grüne) befürworten den Bau einer Tiefgarage in der Innenstadt. Die unterirdischen Parkplätze unter dem Bischofsgarten sollen Ersatz für den Domplatz bieten, der im Zuge seiner Neugestaltung zur autofreien Zone erklärt werden könnte. Bischof Alois Schwarz und Bürgermeister Matthias Stadler haben sich in einem ersten Schritt bereits darauf verständigt, eine Grundlagenstudie für ein mögliches Projekt in Auftrag zu geben. Ein Ergebnis könnte in einigen Monaten vorliegen.