NÖ ermöglicht Abschuss gefährlicher Wölfe ohne Behördenbescheid

Die neue Wolfverordnung sei eine Weiterentwicklung der ersten NÖ Verordnung aus dem Jahr 2018 und basiere auf Experten-Empfehlungen, damit sie auch gegenüber den FFH-Gesetzen zum Artenschutz in der EU rechtlich abgesichert sei, erklärte Pernkopf.

Bei der Präsentation war Klaus Hackländer, der Universitätsprofessor für Wildbiologie von der Boku Wien per Video zugeschaltet. Er bestätigte die Rechtskonformität. Die Wolfpopulationen in Europa würden sich alle drei Jahre verdoppeln und seien längst nicht mehr im Bestand gefährdet, so Hackländer. Er befürwortete die Forderungen Pernkopfs, wonach die EU die Schutzbestimmungen für Wölfe nachjustieren sollte.