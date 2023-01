Schwarz-Rot macht mit Blau gemeinsame Sache bei Wolfsjagd

Die schwarz-rote Landesregierung will, dass die Jagd auf sogenannte Risikowölfe künftig per Verordnung eröffnet werden kann. Im kommenden Februar-Landtag soll eine entsprechende Novelle des Jagdgesetzes beschlossen werden.

Die Gesetzesänderung kommt wenig überraschend, waren sich die Koalitionäre darüber schon im Zuge der Koalitionsverhandlungen einig. Dass die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ sie am Dienstag im Verbund mit der oppositionellen FPÖ in einer gemeinsamen Aussendung angekündigt haben, ist hingegen bemerkenswert.

Das mag der Tatsache geschuldet sein, dass die Jagd per Verordnung – wie sie auch schon in Kärnten praktiziert wird – durchaus umstritten ist. „Dass der eingeschlagene Verordnungsweg ein juristischer Grenzgang ist, ist allen Beteiligten klar“, hieß es in der Aussendung.