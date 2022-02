Wolf, Bär und Luchs: Tirol als Tummelplatz für Raubtiere

Was die sogenannten großen Beutegreifer betrifft, ist inzwischen in Tirol einiges los. Die Zahl der Nachweise ist 2021 erneut merklich gestiegen, wie ein am Donnerstag veröffentlichter Jahresbericht des Landes zeigt.

Erstmals wurden in Tirol drei verschiedene Bären nachgewiesen – entweder genetisch, über Spuren oder durch Bilder. Zwei der Tiere trieben sich im Oberland, eines in Osttirol herum. Ihnen werden um die 80 gerissene Schafe angerechnet.