Satire-Rap nimmt Tiroler Wolfsgegner aufs Korn

Der Schlachtruf der Schafbauern, die am liebsten jeden Wolf erlegt wissen wollen – egal ob in Tirol, Salzburg oder Kärnten – lautet: „Wolffreie Zone.“ Und so heißt auch der neueste Song der Hip-Hop-Formation „Von Seiten der Gemeinde“, die etwa auf FM4 schon seit Jahren mit ihren satirischen Tracks mit Tirol-Fokus für Furore sorgen.

„Es geht uns nicht um Pro oder Contra. Wir sind alle keine Landwirte und verstehen beide Seiten. Es geht uns um eine Radikalisierung der Sprache. Das hat uns auch an die Flüchtlingskrise erinnert“, sagt Rapper Yo!Zepp, der für den Text des Songs verantwortlich zeichnet, in dem es etwa heißt: „Jetzt kemma sie olle vermehrt überd’ Grenz“ oder „Wenn ma Grenzn nit respektiert, konn’s sein, dass man an dena Grenzn stirbt.“