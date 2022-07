Land Tirol gibt erneut einen Wolf zum Abschuss frei

In den vergangenen drei Jahren hat sich die Zahl der durch Wölfe gerissenen Nutztiere in Tirol massiv erhöht. Nun versucht das Land Tirol erneut einen als "Problemwolf" deklariertes Tier zu "entnehmen". Am Freitag wurde der Abschussbescheid für das Tier mit der Kennung „158 MATK“ erlassen.

Der Wolf soll in den vergangenen Wochen 41 Schafe im Bezirk Innsbruck-Land gerissen haben. Auf Empfehlung des Fachkuratoriums „Wolf-Bär-Luchs“ hat die schwarz-grüne Landesregierung am Dienstag eine sogenannte Gefährdungsverordnung erlassen.

"158 MATK" darf nun laut Bescheid bis 31. Oktober in 39 Jagdteilgebieten ins Visier genommen werden. Das Abschussgebiet orientiert sich laut Land an jenen Gebieten, in denen dem Wolf bisher Risse zugeordnet wurden.

Beschwerdefrist von vier Wochen

Gegen den Bescheid kann innerhalb von vier Wochen Beschwerde erhoben werden. Die aufschiebende Wirkung einer allfälligen Beschwerde wurde laut Land Tirol allerdings aberkannt.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatten die Behörden in Tirol einen "Problemwolf" zum Abschuss freigegeben. Das Landesverwaltungsgericht hat in der Folge aber einer Beschwerde von WWF und Ökobüro gegen den Abschussbescheid aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Auch in diesem Fall ist wieder mit einer Beschwerde zu rechnen. Wölfe genießen innerhalb der Europäischen Union strengen Schutz. Entnahmen müssen daher gut begründet sein und bewegen sich auf rechtlich schmalem Grat.

Ungeachtet dessen gilt es unter Jägern aber auch als äußerst unwahrscheinlich, tatsächlich einen Wolf vor die Flinte zu bekommen.