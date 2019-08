Verhärtete Fronten: Der Almkrieg um Wolf und Schaf

Ob das Raubtier vor oder nach der Ablehnung eines Abschussantrags am vergangenen Freitag getötet wurde, steht noch nicht fest.

In den vergangenen Wochen wurden die Töne von Seiten der Gegner der großen Beutegreifer immer rauer. „Wölfe und Bären gehören in Tirol in den Alpenzoo oder andere geschützte Gehege“, meinte etwa Josef Hackl, Obmann der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer.