Streit um Raubtiere eskaliert: Hass auf Wolf gipfelte in Abschuss

Die Emotionen haben sich über Wochen aufgeschaukelt. Nun könnte der Streit darüber, ob der Wolf in Österreich Platz hat oder eine Bedrohung ist, in einem Akt der Selbstjustiz gemündet haben.

Ausgerechnet im Tiroler Sellrain, also in jenem Gebiet, wo im Juli mehrere Schafe gerissen wurden, haben Schwammerlsucher am Dienstag einen bereits stark verwesten wolfsartigen Kadaver ohne Kopf gefunden.