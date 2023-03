Neben Caritas-Präsident Michael Landau und Generalsekretärin Anna Parr nahmen gestern alle Direktorinnen und Direktoren der neun diözesanen Caritas-Organisationen an den Gesprächen teil.

Landau betonte gegenüber der Kathpress die Wichtigkeit, auf die Not der Menschen „auch hier in Österreich“ hinzuweisen. Diese Not spüre die Hilfsorganisation etwa in ihren österreichweit 71 Sozialberatungsstellen. „Die Menschen wissen nicht mehr, wie sie Wohnen, Heizen, Energie, die Dinge des täglichen Bedarfs finanzieren sollen“, so Landau.

Hilfe für die Ukraine

In Bezug auf die Ukraine sei zu sehen, wie wichtig die Hilfe aus Österreich sei, erklärte Landau: „Die Hilfe kommt an“. Aber wer nach Irpin oder Butscha und auf die Massengräber schaue, sehe, welch enormes Leid der Krieg gebracht habe. „Hier ist und war die Solidarität der österreichischen Bischöfe ein wichtiges Signal“, meinte der Caritas-Präsident. Als Zeichen der Hoffnung sehe er, wie erstaunlich resilient die Menschen versuchen, in der Katastrophe durchzuhalten. „Sie reparieren ihre Häuser, sie unterstützen sich wechselseitig, alle stehen zusammen“, so Landau.