Bürger in Stockerau protestieren: „Frau Bürgermeisterin, lassen Sie die Au in Ruhe“

Seither wurden jedoch noch weitere Flächen abgeholzt, die Baumstämme lagern in der Au. Auch an ihnen wurden die Protestschilder montiert. „Wir haben mit der Aktion nichts zu tun. Der Widerstand kommt aus der Bevölkerung“, stellt Grünen-Gemeinderat Matthias Kubat auf Nachfrage klar.

Bürgermeisterin Völkl begründet die Maßnahmen mit dem Eschentriebsterben: „Wir verlieren durch das Eschentriebsterben rund 40 Prozent des Baumbestandes in der Au. Es ist eines der Schutzziele, dass die Au in ihrem Bestand erhalten und wieder aufgepflanzt wird.“ Ziel sei es, wieder heimische, widerstandsfähige Bäume in den Wäldern zu etablieren.

Die Stadt sei sich ihrer Verantwortung für die Au bewusst. Denn der Wald sei mehr als ein Erholungsgebiet; das Naturschutzgebiet sichere auch die Trinkwasserversorgung. „Das ist ein wichtiges Zusammenspiel, bei dem Fachleute gefragt sind“, beruft sich Völkl auf Expertenrat.