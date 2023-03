NÖ: Kein Handynetz, dramatische Suche nach fünf Verglückten

Die Verunglückten waren nicht ortskundig und hatten in einer der flächenmäßig größten Gemeinden Niederösterreichs am Unfallort auch keinen Handyempfang. Jedoch gelang es, eine Nachricht an einen Empfänger im Skigebiet Hochkar zu übermitteln. Über mehrere Kontakte konnte der Hilferuf dann an den Hollensteiner Feuerwehrkommandanten Josef Mandl übermittelt werden. Die Alarmmeldung bestand jedoch ohne genauen Standort und ohne jegliche Information über die Situation am Unfallort und den Zustand der beteiligten Personen.

Kompromissloser Kommandant

Der Feuerwehrchef ließ sich auf keine Spekulationen ein. Er verständigte umgehend einige Mitglieder, die sofort potenzielle Unfallstellen abgefahren sind – und schließlich zum Glück die Unfallstelle fanden und die Rettungskette richtig in Schwung bringen konnten. Die Rotkreuz-Dienststelle Hollenstein wurde alarmiert und gleichzeitig Notrufe über 144 sowie 122 abgesetzt, ohne noch die genaue Anzahl der Verletzten eruiert zu haben.