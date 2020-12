Mödling: Gehaltszulagen trotz Sparstift?

Was jedoch vor der Budgetsitzung am Freitag für heftige Kritik sorgt: Just zu einem Zeitpunkt, zu dem gespart werden muss, soll die Zulage mehrerer Gemeindebediensteter erhöht werden. Dem Vernehmen könnte sich das mit maximal 70.000 Euro zu buche schlagen. Für die Opposition ein Unding.

"Freunderlwirtschaft"

„Wie man das in der derzeitigen Situation beschließen kann, verstehen wir nicht“, sagt der zweite Vizebürgermeister Rainer Praschak von den Grünen. „Die Große Koalition sieht die Stadtkasse als Selbstbedienungsladen für Partei- und Freunderlwirtschaft und das, obwohl in den Stadtfinanzen für 2021 nach jetziger Planung ein Millionendefizit zu erwarten ist“, ärgert sich auch Neos-Gemeinderat Andreas Stock.

Dazu käme, dass auch parteinahen Verbänden wie dem Seniorenbund und dem Pensionistenverband außerordentliche Subventionen gewährt werden sollen.