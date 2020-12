„Pretty Woman“ nahm Opfer ein Vermögen ab

Geld für Herzoperation des Kindes

Was sie den Männern alles erzählt hat, um an ihr Geld zu kommen, wisse sie gar nicht mehr so genau. Wie die Opfer am Montag aussagten, waren es jedenfalls herzerwärmende Geschichten über ihre angeblich schwer kranke Tochter und eine anstehende Herzoperation, oder die hohen Anwaltskosten zur Verwaltung ihrer elf (erfundenen) Eigentumswohnungen in Rumänien.

Sogar ein Akademiker aus München kam und honorierte eine „wundervolle Nacht“ in einem Hotel in Baden mit 9.600 Euro. „Natürlich habe ich vorgetäuscht, in sie verliebt zu sein“, gesteht die 28-Jährige ein.

Zwei der neun Opfer machten aus Mitleid sogar mehrere Tausend Euro für die Rumänin locker, obwohl sie sie nie persönlich gesehen hatten. Ein paar Chats und die schauspielreifen Einlagen der Frau reichten aus, die Männer zum Schmelzen zu bringen. Dies kam auch einem 48-jährigen früheren deutschen Luftwaffesoldaten und heutigen Unternehmer teuer zu stehen. „Meine bessere Hälfte hatte mich 2018 verlassen. Da habe ich eine Anzeige geschaltet, dass ich eine Beziehung suche“, so Sven S. im Zeugenstand. Florika G. meldete sich und war dem Mann von Anfang an sympathisch. „Sie hat Vertrauen aufgebaut, bei den Videotelefonaten ständig ihre kleine Tochter dazu genommen“, so der Deutsche.

Nach wochenlangen Telefonaten „borgte“ sie sich die ersten 15.000 Euro aus. „Es ging um Anwaltskosten für diverse Immobiliengeschäfte. Als ich ja sagte, stand sie zehn Stunden später plötzlich da“, so der Geschädigte. Ein Chauffeur hatte sie in Windeseile nach Köln gebracht. Später gaukelte sie dem 48-jährigen Familienvater mit gefälschten Unterlagen einen Kontostand von 1,4 Millionen Euro vor. „Nur sei alles in Wertpapieren angelegt und sie komme nicht an das Geld“, sagte der Geschädigte aus.