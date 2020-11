Airbnb statt Puff: Illegale Prostitution nimmt zu

Die Corona-Krise hat die Welt verändert – auch die des Rotlichts. Seit Laufhäuser geschlossen sind und Prostitution im Lockdown untersagt wurde, ziehen sich die Frauen in private Wohnungen zurück. „Da vielen Menschen, die privat Unterkünfte anbieten, jetzt die Touristen fehlen, mieten sich dort nun vermehrt Prostituierte ein. Wir befürchten, dass das auch nach der Krise so bleiben könnte, denn den Frauen bleibt so mehr Geld über, als wenn sie sich im Laufhaus einmieten“, sagt Wolfgang Langer, Chef des Referats für Prostitutionsangelegenheiten in Wien.

Die Rechnung lautet wie folgt: Ein Zimmer in einem Laufhaus kostet pro Woche um die 380 Euro. In wunderschönen Unterkünften von Airbnb, Booking.com oder anderen Anbietern, zahlen die Frauen ebenso viel Miete, müssen aber nichts von ihren Einnahmen abtreten. In der Illegalität fällt auch der Gesundheitscheck aus. Oftmals teilen sich auch mehrere Frauen eine große Wohnung.