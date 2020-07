Absinth statt Sex: Bordell-Razzia in St. Pölten

Die Ermittler näherten sich unauffällig in Zivilfahrzeugen, dann sicherten vermummte Polizisten mögliche Fluchtwege. Gegen 6 Uhr Früh, kurz vor Sperrstunde, erfolgte der Zugriff: Vergangenen Dienstag stürmten Spezialeinsatzkräfte der Cobra und Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich (LKA) ein Bordell im Süden der nö. Landeshauptstadt.

Während die Aktion in dem Gewerbegebiet noch lief, erfolgten an weiteren Adressen in St. Pölten ebenfalls Hausdurchsuchungen durch die Exekutive. Ein Verdächtiger, ein 32-jähriger Russe, wurde festgenommen, drei weitere Beschuldigte (zwei Männer und eine Frau) angezeigt.