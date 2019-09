Maxim-Prozess: Der „gutmütige“ Rotlicht-König

„Dann geh’ ich ins Maxim, dort ist es sehr intim.“ So sang es Johannes Heesters.

Die goldenen Zeiten im Rotlicht sind vorbei. Vor allem Traditionsbetriebe kämpfen ums Überleben. Am Dienstag stand eine Rotlicht-Legende in Wien vor Gericht. Josef „ Pepi“ Stern, mittlerweile 79 Jahre, soll mit einer weiteren Person aus dem Betrieb mehr als 580.000 Euro für private Zwecke entzogen haben. Außerdem, so der Staatsanwalt, sei ein Strohmann als Geschäftsführer eingesetzt worden. Und: Dienstnehmer-Beiträge sollen ebenfalls nicht bezahlt worden sein.