Menschenhändlerring zwang Frauen in Wien zur Prostitution

Sit 2012 soll ein Menschenhändlerring Frauen in mehreren europäischen Ländern zur Prostitution gezwungen haben. 28 Opfer sollen über die Jahre teils mit Schlägen und Drohungen zur Sexarbeit gezwungen worden sein, gut die Hälfte davon in Wien, berichtete das Bundeskriminalamt ( BK) am Freitag.

22 Verdächtige festgenommen

Am Mittwoch führten rumänische Ermittler 16 Hausdurchsuchungen im Landkreis Giurgiu durch. Dabei wurden 22 Verdächtige festgenommen, darunter drei Männer, die die "Wiener Filiale" der Menschenhändler betrieben haben sollen.

Das Landeskriminalamt Wien durchsuchte zeitgleich zwei Wohnungen in Favoriten und Meidling, eine weitere Amtshandlung erfolgte in Huddersfield in Großbritannien. In Wien gab es zwar keine Festnahmen, es wurden aber Datenträger, Mobiltelefone und Unterlagen von Beschuldigten sichergestellt, sagte BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au.