Absinth-Falle: Nach Bordellbesuch kamen Damen zu Lehrer in die Schule

Die Ermittlungen rund um kriminelle Machenschaften in einem Bordell in St. Pölten haben zu einer zweiten Verhaftung geführt. Wie der KURIER erfuhr, wurde am Montag ein weiterer Verdächtiger im Fall um abgezockte und erpresste Gäste festgenommen.

Der 39-Jährige wurde noch am Vormittag von Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Ermittlungsbereich Menschenhandel) einvernommen. Schon im Juli war im Zuge einer Razzia ein 32-jähriger Russe festgenommen worden.

Über ein Jahr ermittelt

Über ein Jahr führten Polizei und Justiz Ermittlungen. Die Vorwürfe gegen die Männer wiegen schwer. Sie sollen ihren Gästen hochprozentigen Absinth in Getränke gemischt und so „ausgeknockt“ haben. Nachdem diese wieder bei Besinnung waren, wurden ihnen laut Polizei von den „Gastgebern“ Konsumationen von Getränken und sexuellen Dienstleistungen in Rechnung gestellt.

Die Höhe dieser Rechnungen betrug zwischen 6.000 und 22.000 Euro. Überdies wurden den betäubten Opfern von den Angestellten Bargeld sowie Bankomat- und Kreditkarten gestohlen. Zahlungsunwillige Opfer wurden auch teilweise durch die Vorlage von speziell angefertigten Fotos, die sie in kompromittierenden Situationen zeigten, zur Bezahlung der geforderten Geldsummen genötigt.