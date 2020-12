Rein in die Schlittschuhe: Die Eiszeit beginnt

Ab dem Wochenende folgen viele weitere; auch der Eiszauber in St. Pölten öffnet früher als geplant bereits am 14. Dezember. Geduld braucht man in Bad Vöslau oder Mödling. Dort kann man erst ab 24., in Perchtoldsdorf ab 26. Dezember in die Schlittschuhe schlüpfen.

Stärken sollte man sich übrigens zu Hause, die Buffets bleiben geschlossen. Auch mitgebrachte Jause soll nicht verzehrt werden. Dafür gibt es heuer viel Platz für Pirouetten, denn der Einlass wird reduziert. Jedem Sportler müssen zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen.