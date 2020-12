Mistkübel und Wattestäbchen: Testlauf für den Massentest in Vösendorf

In Vösendorf sind es jeweils drei in der Volksschule und dem Kultursaal – doppelt so viele wie vorgeschrieben. Damit, hofft Koza, sollen keine Wartezeiten entstehen. Niemand soll länger als 15 Minuten in einem der Testcenter brauchen.

Anders als in anderen Gemeinden gibt es in Vösendorf keine zugewiesenen Zeitfenster, stattdessen die Bürger nach nächstgelegenem Testcenter, Tagen und Uhrzeit (Vormittag oder Nachmittag) aufgeteilt. So sollen sie flexibler sein.