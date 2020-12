NÖ: Was man zu den Massentests wissen muss

Auf die Organisationskraft von 573 Gemeinden und das Engagement von 20.000 Einsatzkräften mit Tausenden Freiwilligen setzt das Land Niederösterreich bei der Abwicklung des Antigen-Massentests.

Am 12. und 13. Dezember werden 1,6 Millionen Niederösterreicher dazu aufgerufen in 1.000 Teststraßen den kostenlosen Covid-Antigentest vornehmen zu lassen (In Wiener Neustadt gehen die Tests bis zum 15. Dezember). Eine Gewaltanstrengung, um die Infektionsketten zu durchbrechen, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Infektionsketten

Nur so könne man infizierte, aber symptomfreie Personen herausfiltern, erklärt Pernkopf. Gleichzeitig könnten diese ihre Quarantäne noch rechtzeitig vor Weihnachten abschließen und seien zudem sicher, unter dem Christbaum keine Familienmitglieder und Bekannte anzustecken, motiviert er zur Teilnahme.

Pernkopfs Appell im Rahmen einer Pressekonferenz: „Setzen Sie ein Zeichen des Zusammenhalts in ihrer Gemeinde und in unserem Land. Machen Sie mit, retten Sie Menschenleben! Sie schützen damit sich selbst und Ihre Lieben“. Bewusst habe man sich in NÖ dazu entschieden, die Testung nicht am letzten Adventwochenende vorzunehmen, wie das die Regierung vorschlug, sondern schon am dritten. Die Beteiligung der Bevölkerung soll dadurch noch größer sein.