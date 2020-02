Gemeinderatsbeschluss: Mödling bekommt Eishalle

Ende Dezember vergangenen Jahres hat der Gemeinderat dann einen Grundsatzbeschluss gefasst, den alten Standort aufzugeben und in einen neuen Platz zu investieren. Die Detailplanung dazu stehe noch in den Startlöchern, alle derzeitigen Überlegungen gingen laut dem Bürgermeister in Richtung einer Traglufthalle. Als neuen Standort hat die Gemeinde ein Grundstück beim Schulsportzentrum ins Auge gefasst. Beim Eishockeyverein freut man sich: „Langfristig könnten wir den Verein unter den jetzigen Verhältnissen nicht weiter betreiben“, sagte Pikisch. Früher mischte der Verein auch in der Wiener Liga mit, dieses Niveau wolle man wieder erreichen.

Auch Wiener Eistraum schwächelt

Übrigens: auch der bekannte Wiener Eistraum am Rathausplatz droht davonzuschwimmen. Wegen der warmen Temperaturen und des Windes müssen heute voraussichtlich alle Flächen bis 18 Uhr gesperrt werden, heißt es vonseiten des Veranstalters Stadt Wien Marketing. Der Grund für das schlechte Wetter ist ein Tief namens Petra, das aus Bayern über Ober- und Niederösterreich hereinzieht. Auch auf den Pisten wird es stürmisch.