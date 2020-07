Es soll grünen und kühlen in Mödling

Bis zu 24 Hitzetage zählte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) an sogenannten „Hitzeinseln“ in Mödling in ihrer Studie vom vergangenen Jahr. An einem solchen Hitzetag hat es 30 Grad oder mehr. 15,5 Hitzetage gibt es in der Stadt durchschnittlich. Mit 22 Hitzetagen ist der Freiheitsplatz eine solche Hitzeinsel.

Im Optimalfall könnte es dort künftig nur noch 16,2 Hitzetage geben, so die ZAMG-Studie. Dazu haben die Wissenschafter verschiedene Maßnahmen ausgearbeitet. Bäume und Grünflächen sind ein Teil davon. Aber neben dieser bereits verbreiteten Idee der „Green City“ wird in Kombination dazu auch das Konzept einer „White City“ vorgeschlagen.