Die Kraft von Grün: Wie Pflanzen das Stadtklima retten könnten

Es ist kompliziert, das zeigt sich auch an der Studie der ETH Zürich, die dieser Tage nicht nur die Gemüter erhitzte: Die Schweizer Forscher haben berechnet, wie sehr sich große Städte in Folge des Klimawandels bis 2050 erwärmen werden. Für Wien prognostizieren sie ein plus von 7,6 Grad Celsius. Dazu muss man laut Zuvela-Aloise Folgendes wissen: „Die Kollegen der ETH haben die maximale Temperatur des wärmsten Monats herangezogen“, erklärt sie. Sie errechneten eine Erhöhung der durchschnittlichen Jahrestemperatur um 2,3 Grad Celsius. Die Studie sei mit ihren Daten schwer vergleichbar: Sie haben als Basis globale Modelle genommen, während die Stadtklimaforscherin regionale Modelle heranzieht. „Unsere Studien zeigen ebenfalls eine Erwärmung, allerdings keine so extreme. Wir gehen für 2050 von einem Anstieg von fünf Hitzetagen im Jahr aus.“ Außerdem sieht sie ein Temperaturplus von 2,9 Grad im Jänner und 2,2 Grad im Juli voraus. So oder so: „Begrünung ist überall ein Thema.“