Vier Maßnahmen, die wirklich helfen, um unsere Städte kühler zu machen

Auch am Bürohaus von Florian Kraus gibt es eine mehrere Meter hohe grüne Fassade aus Wildem Wein, in der es von Bienen und Hummeln summt und brummt. Florian Kraus ist Chef des Softwareunternehmens Greenpass. Das Start-up, ein Spin-off der Boku, hat ein weltweit einzigartiges Planungstool entwickelt, das Stadtplanern und Architekten genau aufzeigt, wie viel Grad Abkühlung eine bestimmte Maßnahme bringt. „Architekten verwirklichen sich gerne bei der Fassadengestaltung. Bisher meinten viele, dass eine Begrünung die Gestaltung einschränkt. Wir merken aber, dass Grün stark im Kommen ist. Grün ist das neue Glas.“

3. Lüfte das Viertel!

Ein großer Hebel in der Kühlung von Städten ist die Orientierung von Gebäuden. Die Baukörper müssen so ausgerichtet sein, dass Ventilation in einem Stadtviertel möglich ist und durch Bauten nicht blockiert wird. In Wien etwa ist eine der wichtigsten Kaltluftbahnen jene des Wien-Flusses, die kühle Luft vom Wiener Wald in die Stadt transportiert.

Bei der städtebaulichen Planung des nächsten Bauabschnitts in der Seestadt Aspern, den Seeterrassen, wurde auf die Durchlüftung des Viertels Rücksicht genommen. Das Architekturbüro Studio Vlay Streeruwitz entwarf zwar eine geschlossene Blockrandbebauung – allerdings wurden Öffnungen gemacht, sodass kühle Luft einströmen kann.

4. Sponge City.

Was im ersten Moment nach einer TV-Serie für Kinder klingt, ist in Wirklichkeit das neue Schlagwort in der klimasensiblen Stadtplanung: die Sponge-City (Deutsch: Schwammstadt). Das Konzept ist, dass Regenwasser in Städten gehalten und nicht abgeleitet wird, damit Wasser für Pflanzen vorhanden ist und Verdunstungskälte entstehen kann. Zur Zeit fließen fast 100 Prozent des Wassers in den Kanal.