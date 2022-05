Mit Ankündigungen von Bau- und Fertigstellungsterminen für das neue Primärversorgungszentrum Mauer (PVZ) am Areal des Landesklinikum ist die Politik schon vorsichtig geworden. Vor drei Jahren wurde die Inbetriebnahme sogar für das erste Quartal dieses Jahres vorausgesagt. Doch am vorgesehenen Baugelände der ehemaligen Anstaltsgärtnerei in Mauer herrscht nun Betriebsamkeit. Abrissarbeiten bereiten einen Baustart des Projekts mit Ordinationen für Ärzte und Therapeuten, sowie einem Wohnkomplex vor.