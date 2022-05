Sollten bei den täglichen Kontrollen Hinweise auf eine Felsbewegung erkennbar sein, muss der Ybbstalradweg erneut gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Dieses führt in diesem Bereich über die direkt neben der Radwegtrasse liegenden Ybbstalbundesstraße 31.

Verstärkt werden indessen auch die Aktivitäten in den Gemeinden im oberen Ybbstal, die Radroute zwischen der Ybbsmündung in die Donau und Waidhofen/Ybbs zu ertüchtigen. Bei Ybbs an der Donau kann man von Donauradweg ins Ybbstal abzweigen. Die 50 Kilometer lange Route führt teilweise noch auf öffentlichen Straßen, ist aber bereits gut befahrbar.