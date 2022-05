90 Prozent der Kontakte des Rauchfrei-Telefons haben zumindest schon einen Rauchstopp-Versuch unternommen, die meisten rauchten zwischen elf und 20 Zigaretten pro Tag, ein Drittel auch mehr als eine Schachtel am Tag. Hauptargumente seien Wohlbefinden und Gesundheit vor finanziellen und ästhetischen Aspekten, erläuterte die Leiterin des Rauchfrei-Telefons. Die Homepage www.rauchfrei.at verzeichnete 2021 140.000 und die entsprechende App 19.200 Nutzer. Interessant, aber nicht ganz erklärbar: Sowohl 2020 als auch 2021 waren die Tage vor Corona-Lockdowns jene, an denen das Rauichfrei-Telefon am meisten frequentiert wurde