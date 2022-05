Ein betrunkener Oberösterreicher ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit dem Pkw im Gemeindegebiet von St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) gegen eine Böschung geprallt und in einem Bachbett zum Stillstand gekommen. Der 32jährige Lenker konnte sich selbst aus Wagen befreien, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging.