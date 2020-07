Mauer: Widerstand gegen Neurologie-Abzug wächst

Mauer. Die geplante Absiedelung der Neurologie aus dem Landesklinikum Mauer erhitzt weiter die Gemüter. Die große Unterstützung für eine Unterschriftenaktion im Raum Amstetten und für eine Onlinepetition zeigt das deutlich. Kommunikations- und Informationsdefizite heizen die Debatte an. Helmut Krenn, einer der beiden Vorstände der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA), wird deshalb am kommenden Mittwoch mit der Belegschaft im LK Mauer zusammentreffen.

Gut 5.500 Unterschriften und 4.500 Unterstützer der Onlinepetition an den NÖ Landtag binnen weniger Tage, dokumentieren den Unmut. Doch seitens der LGA-Manager werden gegenüber dem KURIER auch gewichtige Gründe für die Umstrukturierung genannt. So brächte die Absiedelung der 90 Betten nach Amstetten und in eine freie Station im LK Melk ein Einsparungsvolumen von 67 Millionen Euro, teilte LGA-Sprecher Bernhard Jany mit.

Damit sind wohl großteils Sanierungskosten für die Neuro-Station in Mauer gemeint. Was aber für den dortigen Betriebsratschef Wolfgang Schoder nicht schlüssig ist. „Wir haben hier bei der Neurologie noch 15 Jahre keinen Sanierungsbedarf“, behauptet er. Hinterfragenswert wäre, welche Investitionen in Amstetten und Melk notwendig sind „um nur annähernd das Angebot für die neurologischen Bedürfnisse zu erreichen, wie wir sie derzeit haben“, sagt Schoder.

Der Belegschaftssprecher stemmt sich auch gegen den von der LGA und politischen Vertretern genannten Vergleich, dass im Areal des LK Mauer eines der modernsten Bildungszentren Europas entsteht. Schoder: „Das begrüßen wir, doch den Bildungscampus kann man nicht mit 90 Betten, die der Gesundheit der Bevölkerung dienen, aufwiegen“.