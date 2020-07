Aufregung um die Absiedlung der Neurologie aus Mauer

Die vor dem Wochenende überraschend bekannt gewordene Verlagerung der neurologischen Abteilungen vom Landesklinikum Mauer in die Spitäler nach Amstetten und Melk sorgt für Aufregung. Dabei lösen die Pläne der Landesgesundheitsagentur gleich in mehrfacher Hinsicht Unverständnis aus. So wurde sowohl die Spitalleitung als auch die Belegschaft in Mauer mit der geplanten Verlagerung von 90 Spitalsbetten und 159 Beschäftigten überrumpelt.

In einer Videokonferenz sei der kollegialen Führung aus heiterem Himmel vermittelt worden, dass die Neurologie in Mauer keine Rolle mehr spielen wird, schildert Betriebsratschef Wolfgang Schoder. „Offiziell haben wir noch keine Informationen. Wir stemmen uns ja nicht gegen Reformen, nur möchten wir wissen, welches Ziel man hat“, kritisiert Schoder. Fachlich müsse man diskutieren, ob die Patienten nicht auch medizinische Qualität verlieren.