Zu den 2.500 Pflegevollzeitstellen in den 16 Mostviertelhäusern müssen jährlich allein wegen Pensionierungen und Fluktuation 80 bis 100 neue Kräfte nachrücken. Bis 2027 benötige sie 570 neue Pflegekräfte unterschiedlicher Qualifikationen, so Polanezky. Das attraktive Ambiente im kunstvollen, heuer 120 Jahre alten Klinik-Ensemble in Mauer sei sicher ein Anreiz für junge Leute, hier in die Ausbildung einzusteigen, sind Polanezky und Schuldirektor Christian Anders überzeugt. Er wird mit einem 37-köpfigen Lehr- und Verwaltungsteam ab Juli in den Campus einziehen. Elf Klassen, moderne Praxis-Unterrichtsräume und ein Verwaltungsgebäude werden die vier Objekte bieten. Ein großzügiger Garten in der Mitte verstärkt den Campus-Charakter.Für den Herbst seien jedenfalls noch Plätze frei, sagt der Direktor. eine Anmeldung wäre bis Mitte September möglich.