Asfinag: Showdown im Aufsichtsrat

Wenn sich heute, Dienstag, der Aufsichtsrat der Straßenbaugesellschaft Asfinag trifft, um das von den Vorständen Josef Fiala und Hartwig Hufnagl vorgelegte Straßenbauprogramm 2022 zu besprechen, dann stehen die Zeichen auf Widerstand. Denn nicht alle Mitglieder können und wollen sich damit abfinden, dass Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) angeordnet hat, Projekte wie etwa der Weiterbau der Schnellstraße S1, der bereits gesetzlich verankert ist, über das Straßenbauprogramm auszuhebeln. Oder einfach gesagt: Den Bau des Rings um Wien nicht mehr durchzuführen.

Der Widerstand gründet auch auf rechtlichen Bedenken, weil die Asfinag als weisungsfreie Aktiengesellschaft keinen politischen, sondern einen wirtschaftlichen Auftrag habe. Mit der Folge, dass bei Verstößen gegen die Grundsätze des Aktiengesetzes es auch zu Haftungsansprüchen kommen kann. Wie man hört, sollen sich einige Aufsichtsratsmitglieder deswegen im Vorfeld der heutigen Sitzung bereits anwaltlich beraten lassen.

Einige Mitglieder haben deswegen auch schon angedeutet, dass sie gegen das Straßenbauprogramm stimmen werden. Unter anderem, weil dort das nächste Stück der S1 nicht mehr enthalten ist, in dieses Projekt aber bereits 150 Millionen Euro investiert worden sind. Für Ärger hat auch gesorgt, dass sich die Vorstände erst einen Tag vor der Sitzung bei den Aufsichtsratsmitgliedern gemeldet hätten.

Und es soll auch die Rolle von Herbert Kasser, Generalsekretär im Verkehrsministerium, hinterfragt werden. Er ist Vorsitzender-Stellvertreter des Asfinag-Aufsichtsrats, soll aber auch im Auftrag der Ministerin jene Evaluierung der Straßenbauprojekte angeordnet haben, die letztlich zum Baustopp geführt haben.

Offener Brief an Aufsichtsräte

Die Haftungsfrage ist auch ein wesentlicher Teil eines offenen Briefes, den die Aufsichtsratsmitglieder im Vorfeld der Sitzung vom Verein "Ja zur S8" erhalten haben. Dahinter stecken die niederösterreichischen Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ, die um die Errichtung der Marchfeld Schnellstraße S8 kämpfen. Für dieses Projekt ist es notwendig, dass die S1 weitergebaut wird. In dem Brief wird konkret auf die Notwendigkeiten der Aktiengesellschaft Asfinag eingegangen. Vor allem, dass sich die unternehmerischen Entscheidungen der Aufsichtsratsmitglieder "primär am Unternehmenswohl" zu orientieren haben. Wobei auch der Vorstand darauf hingewiesen wird, dass er "die Gesellschaft unter eigener Verantwortung und zum Wohle des Unternehmens" zu leiten habe.

Zitat aus dem Brief: "Unserer Ansicht nach muss die Asfinag die S1 in das Asfinag-Bauprogramm für 2022 aufnehmen, zumal bereits 150 Millionen Euro an Planungskosten investiert worden sind und erforderliche Genehmigungen mit diesem enormen Aufwand rechtskräftig erwirkt worden sind." Ist die S1 nicht im Programm, dann gehen diese 150 Millionen Euro verloren, so die Schlussfolgerung. Und: "In diesem Zusammenhang kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass dahingehend strafrechtliche Vorwürfe im Hinblick auf § 153 StGB gegen die verantwortlichen Entscheidungsträger der Asfinag erhoben werden."