Geplante Marchfeldstraße S8 wird nun Fall für Höchstgericht

Laut dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) dürfen nationale Behörden und Gerichte eine Tätigkeit in einem Schutzgebiet nur genehmigen, wenn mit Gewissheit gesagt werden kann, dass „keine negativen Auswirkungen durch das Projekt auf das Schutzgebiet als solches ausgehen werden“.

„Grundsätzlich ist die Zurückverweisung in die erste Instanz die allerletzte Ausnahme, das Bundesverwaltungsgericht ist primär immer verpflichtet, in der Sache selbst zu entscheiden“, sagt Anwältin List. „Der relevante Sachverhalt wurde vom Bundesverwaltungsgericht bereits vollständig erhoben. Das Gericht hätte die Anträge nicht in die erste Instanz zurückweisen, sondern zur Gänze abweisen müssen.“ Ist die Revision beim VwGH erfolgreich, ist die derzeit geplante Trasse der S8 wahrscheinlich Geschichte.