Marchfeld Schnellstraße S8: Land NÖ ortet „deutliche Ermittlungslücke“

„Dieser Schluss des Ermittlungsverfahrens kam für das Land NÖ jäh, mehr als überraschend und verletzt klar das in der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs verankerte Überraschungsverbot“, schreibt Michael Hecht, Anwalt des Landes NÖ, in seinem Schriftsatz. Außerdem wurde das Land NÖ durch „diese Vorgangsweise in seinem Recht auf Parteiengehör verletzt.“