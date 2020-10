Marchfeld Schnellstraße: Gerichtsgutachter zerpflückt Pläne für S8

Jene Bewohner des Marchfelds, die die Schnellstraße S8 herbeisehnen, werden wohl noch länger auf deren Bau warten müssen. Denn im Beschwerdeverfahren, das ab heute, Dienstag, drei Tage lang vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt wird, hat der vom Gericht beauftragte Naturschutz-Sachverständige Georg Bieringer den zweiten Teil seines Gutachtens vorgelegt. Und Bieringer stellt der projektierten Schnellstraßen-Variante, die rund 310 Millionen Euro kosten soll, ein vernichtendes Zeugnis aus. Im Mittelpunkt steht der vom Aussterben bedrohte Vogel Triel, durch dessen naturgeschütztes Brutgebiet die geplante S8-Trasse führt.

„In meinen Gutachten bin ich zu dem Ergebnis gelangt, dass die Errichtung der S8 in der zur Genehmigung eingereichten Form mit den Erhaltungszielen des Europaschutzgebiets ,Sandboden und Praterterrasse‘ nicht in Einklang steht“, stellt Bieringer in seiner 74 Seiten starken Expertise fest. „Diese Beurteilung des Sachverhalts gründet sich zum einen auf die Zerstörung der letzten bekannten Brutreviere des Triels in diesem Gebiet, zum anderen auf den Verlust an Lebensraumeignung.“

Die projektierte Trasse der S 8 führe "zu einer Zerschneidung des aktuellen Kernlebensraumes einer in Österreich vom Aussterben bedrohten Art".