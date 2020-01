Marchfeld-Schnellstraße S8: Der Triel als Sorgenkind der Straßenbauer

Der Vogel ist kaum größer als eine Taube, wiegt maximal ein halbes Kilo, überwintert in Afrika und brütet von März bis Juni – insbesondere im östlichen Marchfeld. Die Rede ist vom braun gefiederten Triel. Dieser Regenpfeifer ist stark gefährdet. Seine Wahrscheinlichkeit in Österreich in den nächsten zehn Jahren auszusterben, liegt bei 50 Prozent. Doch bisher war er eher nur professionellen Ornitologen bekannt.

Jetzt bringt der Triel das Projekt Marchfeld-Schnellstraße S8 massiv ins Wanken. „Das Vorhaben beschädigt eine Fortpflanzungsstätte des Triels“, hält der vom Bundesverwaltungsgericht beauftragte Naturschutzgutachter Georg Bieringer fest. Die Schnellstraßen-Trasse sei mit dem Naturschutz nicht vereinbar. Das Projekt steht somit auf der Kippe. Der KURIER hat in der Mittwoch-Ausgabe darüber berichtet.

„Zehn Jahre sind nun Gutachterkosten, Verfahrenskosten, sprich Steuergeld, sinnlos verursacht worden, weil die Asfinag stur und nicht belehrbar war“, klagt Anwalt Wolfgang List, der den Anrainer-Landwirt Leopold Haindl und die Bürgerinitiative für ein lebenswertes Marchfeld vertritt. „Vor zehn Jahren haben wir es der Asfinag bereits gesagt, dass die S8 in einem Natura-2000-Naturschutzgebiet nicht genehmigungsfähig ist.“

Landwirt Haindl aus Markgrafneusiedl gilt als der Projekt-Gegner. Kein Wunder, würden vom Bau S8 zwei Drittel seiner landwirtschaftlichen Fläche betroffen sein. Für den Betrieb wäre das existenzgefährdend.

Haindl hat international angesehene Gutachter aus Italien und England engagiert, insbesondere Triel-Experten. „Unsere berechtigten Einwände wurden immer wieder vom Tisch gewischt, der vom Gericht bestellte Sachverständige hat uns in allen Punkten bestätigt“, sagt Haindl zum KURIER. „Der erweiterte Lebensraum des Triels war immer schon im Bereich der geplanten Schnellstraßentrasse. Man hätte das von Haus aus berücksichtigen müssen. Das sind aus unserer Sicht schwere Planungsfehler.“