Niederösterreich: Vogelschutzgebiet soll S8 retten

Im Brief an den Landesrat, der dem KURIER vorliegt, heißt es dazu, dass das Gericht die vorläufige Rechtsmeinung geäußert habe, dass es sich in einem bestimmten Bereich zumindest zum Teil um ein „faktisches Vogelschutzgebiet“ handle.

Und wörtlich: „Dies könnte im worst case zu einer Abweisung der UVP-Genehmigung durch das BVwG führen und würde auch ohne Alternativprüfung und Interessensabwägung der Erteilung einer allfälligen Ausnahmebewilligung nach dem NÖ Naturschutzgesetz entgegen stehen.“