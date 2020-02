Demo für S8-Straßenbau vor Büro der grünen Ministerin

VonJohannes weichhart und Bernhard Gaul„Das Verkehrsaufkommen“, sagt Karin Renner, „ist unerträglich geworden.“ Die niederösterreichische SPÖ-Politikerin weiß, wovon sie spricht. Sie lebt selbst in der Region Marchfeld, durch die täglich rund 35.000 Fahrzeuge rollen. „Viele Lastautos fahren mitten durch die Ortschaften“, pflichtet ihr Dieter Dorner von der FPÖ bei.

Die von Zigtausenden betroffenen Anrainern im Marchfeld ersehnte Entlastung wird – so sieht es derzeit jedenfalls aus – aber noch lange auf sich warten lassen. Der Grund dafür ist ein Vogel, der in Österreich auf der Roten Liste steht und bevorzugt in Schottergruben brütet: Burhinus oedicnemus heißt er, besser bekannt als Triel.

Ebendort, durch das Marchfeld, hätte auch ein Abschnitt der 14,4 Kilometer langen und 310 Millionen Euro teuren Marchfeld-Schnellstraße S8 führen sollen. Im April 2019 stellte das Verkehrsministerium dafür einen positiven UVP-Bescheid aus. Doch seit ein paar Tagen ist alles anders. Ein Gerichtsgutachten kam zum Schluss, dass der Bau der S8 die Fortpflanzungsstätte des Vogels beeinträchtigen würde. Dieser Meinung schloss sich auch der Gutachter der ersten Instanz an – er distanzierte sich damit von seiner bisherigen Expertise. Damit steht das Projekt vor dem Aus – und wird zum Bundesthema.