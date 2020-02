Verwaltungsgericht wird zum Schauplatz im Kampf um die S8

Am Bundesverwaltungsgericht in Wien wird heute ein besonderes Match ausgetragen. Acht Bürgerinitiativen und Umweltorganisationen wehren sich in einem Beschwerdeverfahren gegen den bereits genehmigten Bau der Marchfeld Schnellstraße S8. Ihre Gegner sind der Straßenbetreiber Asfinag, das Land Niederösterreich und das Verkehrsministerium.

Die Umweltschützer haben in diesem Verfahren aber gute Karten, hat doch der vom Bundesverwaltungsgericht beauftragte Gutachter Georg Bieringer festgestellt, dass das S8-Projekt mit dem Naturschutz nicht vereinbar ist.