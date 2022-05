Mehr Verkehrspolizei für das Südburgenland

Das Burgenland und das Innenministerium haben am Donnerstag eine Vereinbarung zur Neuregelung und Sicherung der Verkehrsüberwachung im Südburgenland getroffen. Diese sieht die Schaffung einer Verkehrsinspektion Oberwart und die Errichtung einer Landesprüfstelle für Fahrzeugkontrollen bei Oberwart sowie eine neue Autobahnpolizeiinspektion in Rudersdorf für die S7 vor, hieß es in einer Aussendung.