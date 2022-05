Sicherheitskampagne: Bremstest zeigt Gefahr am Bahnübergang

Zeit nehmen

Für NÖ Bahnen Geschäftsführerin Barabara Komarek habe der Praxistest deutlich gezeigt, „warum es g’scheit ist, sich am Bahnübergang Zeit zu nehmen“.

Mit einer Sicherheitskampagne via Social Media, Busbeklebungen, Screens und Informationen in Fahrzeugen und Haltestellen, will das Bahnunternehmen richtiges Verhalten an Eisenbahnkreuzungen heuer vor allem für Autofahrer vermitteln. „Auch für unsere Mitarbeiter sind Unfälle und Beinahe-Unfälle enorm belastend“, betont Komarek.

Sich Zeit nehmen bedeute laut ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler auch, die Verhaltensregeln einzuhalten. „Selbst wenn man es eilig hat: Solange an der Eisenbahnkreuzung rotes Licht leuchtet oder sich ein Zug nähert, ist das Überqueren tabu“, erklärt der Experte nachdrücklich.

Vor allem an Übergängen, die man täglich überquert sei Vorsicht geboten, denn: „Verkehrsunfälle passieren häufig auch im gewohnten Umfeld“, so Nagler.