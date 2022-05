Polizisten löschten Feuer in St. Pöltens Innenstadt: 28-Jähriger ausgeforscht

Gefährliche Szenen spielten sich in der Nacht auf Dienstag in der Innenstadt der Landeshauptstadt St. Pölten ab. Ein Passant hatte gegen 2.40 Uhr Früh die Polizei alarmiert, weil eine Sitzbank in einer Bushaltestelle lichterloh brannte.

Enorme Rauchentwicklung

Die Beamten konnten das Feuer rasch löschen, die Rauchentwicklung war bereits enorm. Durch das schnellen Eingreifen der Polizisten konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden.

Nur zwei Minuten später konnte bereits ein Verdächtiger ausgeforscht werden. Der 28-Jährige gab an, eine Zeitung angezündet zu haben, wonach das Feuer außer Kontrolle geraten sei. Der Mann wurde angezeigt.

