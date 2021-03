Verkehr im Burgenland: Wie die Räder (langsam) ineinandergreifen

Öffentlicher Verkehr ist vor allem eines – eine ständige Baustelle. Laufend müssen Fahrpläne adaptiert und Linien verändert oder ausgebaut werden, um den Ansprüchen der Pendler gerecht zu werden.

Im Nordburgenland wurde unlängst das von der EU geförderte Projekt Cross Border Rail abgeschlossen und damit zahlreiche Verbesserungen für die Fahrgäste auf den Weg gebracht. Insgesamt wurden in die Strecke zwischen Neusiedl am See und dem ungarischen Fertõszentmiklós – 38 Kilometer davon liegen im Burgenland, 10,2 Kilometer in Ungarn – 15,2 Millionen Euro investiert.

Zu den umgesetzten Maßnahmen, die die Fahrzeit um rund elf Minuten verkürzen, gehören etwa die technische Sicherung von 13 Eisenbahnkreuzungen, diverse Beschleunigungsmaßnahmen sowie Barrierefreiheit in allen Bahnhöfen und Haltestellen. Außerdem wurden die Park & Ride-Anlage in Frauenkirchen und Pamhagen ausgebaut.