Im burgenländischen Flachland geht‘s bald rasant bergab

Die zur Verfügung stehenden Routen sollen sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene einige Herausforderungen bieten, aber allesamt bewältigbar sein, sagt Martin Ochsenhofer vom Südburgenland Tourismus. „Die Topografie am Geschriebenstein ist einzigartig, so etwas gibt es in Österreich kein zweites Mal.“ Allein schon deshalb, weil das Angebot aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen so gut wie ganzjährig konsumiert werden kann.