12 aus 171: Die Zahl der Bürgermeisterinnen soll steigen

Bei der ÖVP schien viele Jahre überhaupt nichts weiterzugehen, noch 2016 waren die damals 78 schwarzen Bürgermeister unter sich – zuvor regierte Andrea Fraunschiel von 2007 bis 2011 in der Landeshauptstadt und davor Anneliese Schmucker in Oberpullendorf. „Es ist ein leidiges Thema“, weiß die neue Landesleiterin der ÖVP-Frauen, Julia Wagentristl. Sie rede sich den Mund fusselig, aber Beruf, Familie und dann noch Sitzungen am Abend seien vielen Frauen einfach zu viel.

Gegenwärtig stellt die türkise Volkspartei vier weibliche Ortschefs, die Osliperin Margit Wennesz-Ehrlich ist erst seit vergangenem Oktober im Amt. „Ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse“, sagt Wennesz-Ehrlich, räumt aber auch ein, dass es „eine große Herausforderung ist“.

Kann Reismüller, die fast bis zuletzt neben dem Politiker-Job halbtags auch ihrem erlernten Beruf in einer Apotheke nachgegangen ist, anderen Frauen einen Rat geben, wenn sie eine Kandidatur fürs Bürgermeisteramt überlegen? „Sie brauchen vor nichts Angst zu haben“, sagt die Langzeit-Bürgermeisterin aus Forchtenstein. „Und man muss es wollen, für andere Menschen da zu sein“.