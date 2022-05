Seebühne Mörbisch: Militärmusik spielt am 21. Mai auf

„Licht ins Dunkel“ funktioniere nur mit guten Partnern, meinte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Das Bundesheer habe in den vergangenen fünf Jahrzehnten mit Spendenaktionen und der Hilfe am Spendentelefon am Heiligen Abend einen wesentlichen Beitrag geleistet. Auch beim Festival werden Spenden für „Licht ins Dunkel“ gesammelt.

Doskozil sieht "Zeit des Bundesheeres"

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) betonte, dass das Burgenland mit dem Militärmusik-Festival zwei wichtigen Institutionen eine Bühne gebe, „damit sie wahrgenommen werden und positiv in die Zukunft gehen können“. Sowohl das Bundesheer als auch „Licht ins Dunkel“ seien in Zeiten der Coronakrise und des Kriegs in der Ukraine besonders bedeutend.

Nach den „Ups and Downs“ der vergangenen Jahre sieht der ehemalige Verteidigungsminister mit den aktuellen Herausforderungen nun auch wieder eine „Zeit des Bundesheeres“ kommen. Dieses habe sich als „wichtiger denn je“ erwiesen und werde künftig auch wieder mehr geschätzt werden, meinte Doskozil.