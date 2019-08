Verbauungs-Pläne: Warum sich der Neusiedler See auf seinen Schilfgürtel verlassen kann

"Für mich ist das hier der wahre Neusiedler See: wild, charmant, naturbelassen." Franz Igler aus Wien ist oft in Jois zum Baden oder Segeln. Andere Strandbäder besucht er nicht. Aber nicht deshalb, weil es in Jois keine Infrastruktur gibt und der Eintritt gratis ist. "Sondern weil es mir hier am besten gefällt und der Trubel nicht so groß ist wie in anderen See-Gemeinden."

Dennoch kommt es in Jois wie auch in anderen am Seeufer liegenden Orten regelmäßig zu Diskussionen, wenn Bauprojekte geplant sind oder umgesetzt werden.